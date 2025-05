Champions League, ultimo atto a Barcellona: la Rari Nantes Savona chiude il suo cammino europeo

Si concluderà questa sera alle ore 20, nella piscina del “Club Natació Atlètic-Barceloneta”, l’avventura europea della Rari Nantes Savona in Champions League. Di fronte ai padroni di casa dello Zodiac CNA Barceloneta, già qualificati alla Final Four, la formazione savonese saluterà ufficialmente la massima competizione continentale per club.

Nonostante l’eliminazione ormai matematica dal Gruppo B dei Quarti di Finale, per gli uomini di Alberto Angelini la partita odierna rappresenta un’importante occasione per onorare il cammino europeo, che li ha visti protagonisti contro alcune delle migliori squadre del panorama continentale. Affrontare un avversario di altissimo livello sarà inoltre un test significativo in vista della sfida decisiva di sabato prossimo contro la Pallanuoto Trieste. In palio, il terzo posto nel campionato di Serie A1: dopo la vittoria in Gara 1, Savona avrà la possibilità di chiudere la serie in due partite e conquistare il podio tricolore.

La direzione dell’incontro di stasera è affidata agli arbitri Frank Ohme (Germania) e Ante Bura (Croazia), con Nikolaos Stavropoulos (Grecia) nel ruolo di Delegato LEN.