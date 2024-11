Calciomercato. Il Vado accelera ancora, fatta per gli ex Albenga Pisanu e Ndianefo

I sette punti dal primo posto non hanno abbattuto il morale del Vado, nemmeno in ottica calciomercato.

La volontà di competere fino alla fine per il salto di categoria resta forte, come confermano le due operazioni in chiusura imbastite negli scorsi giorni.

Una coppia di innesti il cui profilo gli addetti ai lavori liguri hanno ben imparato a conoscere: Michael Ndianefo, mancino sinistro classe 2005 e il regista Michele Pisanu, leva 1993.

Ndianefo ha già raggiunto il Chittolina, il centrocampsta sardo è invece atteso nelle prossime ore.