Calcio, Eccellenza. Una rete per uno, Pietra e San Francesco Loano si dividono il derby: al "Devincenzi" è 1-1

PIETRA LIGURE - SAN FRANCESCO LOANO 1-1

Reti: 58' Dominici (P), 87' Bonifazio (L)

---------------

45'+5' non c'è più tempo per altro in campo, triplice fischio del signor Carpentiere che decreta il pareggio tra Pietra Ligure e San Francesco Loano.

45'+4' sciupa un'opportunità la San Francesco con Macagno a calciare da buona posizione con troppa fretta, palla alta.

45'+1' sfiora la gran rete Borlotti con una traiettoria diagonale che si spegne alta sulla traversa.

45' saranno 5 i minuti di recupero.

42' PAREGGIO DELLA SAN FRANCESCO! Azione convulsa nell'area pietrese col tiro di Macagno che diventa un assist per Carastro la cui botta viene respinta e poi ribadita in rete da Bonifazio

41' standing ovation anche per Rovere nel Pietra che lascia campo a Franco.

40' brividi per un retropassaggio troppo "leggero" di Balla, sulla sfera piomba Sogno ma Gallo lo anticipa di testa.

37' seconda sostituzione per mister Cocco, Lufi prende il posto di Gabriele Insolito.

35' finta e controfinta dai venti metri circa per Sogno che si sistema la palla sul detro e calcia ma non sorprende Gallo.

32' gran botta dal limite da appena dentro l'area di Omar Leo, Vernice pronto a distendersi e mettere in angolo.

30' doppia sostituzione per mister Cattardico che manda dentro Carastro e Bonofazio; escono Cauteruccio e Halaj.

28' problemi per Dominici che rimane a terra e fa ampi cenni per richiedere una sostituzione: pronto Faedo al suo posto.

26' ancora un fallo e un cartellino, stavolta tocca a Basso.

24' fallo di Rovere su Cauteruccio, il capitano biancoceleste viene ammonito.

20' c'è la terza sostituzione per gli ospiti: Macagno rileva Campelli.

17' intervento falloso di Buonocore su Dominici, ammonito il centrocampista loanese.

13' VANTAGGIO PIETRA LIGURE! Colpo di testa incrociato di Dominici che sfrutta al massimo il cross dalla destra diGabriele Insolito e batte un incolpevole Gallo.

12' prova a scuotere i suoi Campelli portando palla fino a Buonocore che poi lascia partire il tiro ma fuori misura.

10' secondo cambio per la San Francesco: Buonocore prende il posto di Vierci.

7' nasce ancora dalla destra il pericolo del Pietra, altro suggerimento per Sogno stavolta murato da Balla.

3' grande chance ancora per il Pietra, Gabriele Insolito rientra sul sinistro ma trova la respinta di Gallo che poi salva anche sul tap in di Sogno.

2' riconquista un pallone caparbiamente Rovere che poi calcia dalla lunga distanza, palla fuori non di molto.

1' si riparte con gli stessi vetidue che hanno concluso la prima frazione. Nella San Francesco già un cambio nel primo tempo con Oxhallari per Puddu.

SECONDO TEMPO



45'+2' azione costruita in ripartenza dalla San Francesco, buon suggerimento di Valentino per Cauteruccio che però è in fuorigioco. Finisce qui la prima frazione di gioco col risultato ancora fermo sullo 0-0.

45'+1' saranno due i minuti di extra tempo.

45' punizione dai venti metri circa per il Pietra, Sancinito va sul pallone ma calcia alto.

43' malinteso della difesa rossoblù, Sogno si impossessa della sfera praticamente solo davanti a Gallo ma, per il direttore, in maniera fallosa.

41' problemi per Daniele Puddu, costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Oxhallari.

39' calcio d'angolo dalla destra, Dominici riesce a trovare in tuffo il tempo giusto per impattare di testa ma manda fuori.

37' cerca la serpentina nell'area loanese Rovere, raddoppio di marcatura su di lui e palla in angolo.

34' punizione da posizione molto defilata sulla sinistra affidata al destro di Sancinito, palla sul primo palo che si impenna e poi finisce in porta ma l'arbitro ravvisa un fallo ai danni di Gallo.

32' duro intervento di Daniele Puddu ai danni di Dominici, ammonito il difensore ospite.

30' partita ora sempre più maschia ma ampiamente nei limiti dell'agonismo.

27' proteste ore nell'area di rigore biancoceleste a seguito di un batti e ribatti in mischia; in questo caso l'arbitro di Brindisi fa cenno di andare avanti.

26' lancio lungo di Sancinito verso la testa di Dominici e sponda per Sogno. Sia l'argentino che il difensore finiscono a terra, per il direttore di gara è fallo in attacco tra le proteste pietresi.

22' tanti errori di misura da ambo le parti, match decisamente in equilibrio in questa fase.

20' punizione di Sancinito spostata sulla destra, palla verso il cuore dell'area piccola che trova Sogno e poi però schizza fuori.

17' sta trovando le giuste misure del pressing il Pietra, la San Francesco fatica ora a uscire velocemente dalle retrovie.

13' prova la sorpresa il Pietra su calcio di punizione, palla a cercare Rovere, serie di finte e cross poi messo fuori da Basso.

10' fase di partita molto spezzettata in questi primi minuti, San Francesco con un leggero predominio nel possesso del pallone.

7' traversa per la San Francesco! Corner sul secondo palo dove Leo colpisce di testa quasi indisturbato ma trova il legno!

7' pallone dalla destra rasoterra a cercare Halaj che stoppa e va alla conclusione, Pili si immola e mette in angolo sulla linea.

5' cross di Leo dalla sinistra, arriva il primo calcio d'angolo della sfida. Dalla bandierina Campelli cerca il gol olimpico, Vernice blocca.

1' spalti del Devincenzi gremiti e colmi d'entusiasmo, si parte con il primo pallone affidato al Pietra, in completo bianco. San Francesco in divisa rossoblù.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici

PIETRA LIGURE (4-4-2): Vernice; Borlotti, Gasco, Pili, Aicardi; Ga. Insolito (82' Lufi), Sancinito, Castiglione, Rovere (86' Franco); Sogno, Dominici (73' Faedo).

A disposizione: Scalvini; Odasso, Gibertini, Guardone, Giraudo, Guaraglia.

Allenatore: M. Cocco

S. F. LOANO (4-4-2): Gallo; Campelli (65' Macagno), Balla, D. Puddu (43' Oxhallari), Leo; Vierci (55' Buonocore), Basso, Valentino, Cauteruccio (75' Carastro); Halaj (75' Bonifazio), Auteri.

A disposizione: Ghizzardi; D'Aiuto, Staltari, Marzano, Bonifazio, Carastro.

Allenatore: C. Cattardico

Non poteva che essere un sole battente, nonostante la stagione, ad accogliere il derby della riviera di ponente di questa Eccellenza '24/'25. I novanta minuti del "Devincenzi" decreteranno così chi sarà tra Pietra e San Francesco Loano a prenderselo quel posto al sole che una partita di questa carica emotiva e adrenalinica può dare.

Pesano infatti i punti in palio. Per i padroni di casa per corroborare quelle ambizioni che non possono fare a meno del raccogliere più punti possibili tra le mura amiche, ma anche per gli ospiti, dopo l'inciampo col Bogliasco e per uscire dalla zona play out.