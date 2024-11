Calcio, Prima Categoria A. Tanti incroci tra costa e Val Bormida

E' stato il gol di Sacco ad aprire le contese della sesta giornata nel girone A di Prima Categoria.

La Baia ha agganciato l'ex trio di vetta, chiamato però a rispondere nelle gare di oggi pomeriggio.

L'Ospedaletti dovrà vedersela in trasferta con l'Altarese, mentre l'Andora riceverà al Marco Polo la San Filippo Neri Yepp.

Il Camporosso ospiterà invece il Dego, alla prima uscita in campo dopo la terribile alluvione che ha distrutto il campo "Perotti".

Scenderà in riviera anche il Mallare per affrontare il Borghetto, percorso opposto infine per l'Oneglia, attesa dal Cengio.