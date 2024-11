Genova: al via il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale, saranno 51 le squadre presenti

In data 9 e 10 novembre 2024, gli atleti della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) approderanno in Liguria, presso lo Stadium Genova - Fiumara, per disputare il Campionato Nazionale a squadre (Serie A, Serie B e Serie C) per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e viene organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI). La manifestazione nazionale è inserita nel prestigioso palinsesto degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, rinsaldando, ulteriormente, il legame storico tra il Subbuteo e questa città. Un legame che ha radici profonde e ben radicate, in quanto il celebre gioco a punta di dito iniziò la sua diffusione in tutta Italia, nel 1971, partendo proprio dalla città della Lanterna.

Le dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, e del Presidente della FISCT, Pietro Ielapi: "La nostra città è la casa naturale del Subbuteo, un gioco la cui diffusione in Italia è avvenuta a partire dagli anni Settanta grazie a una famiglia di imprenditori genovesi che, intuendone il potenziale, lo hanno importato dall'Inghilterra e commercializzato in tutto il Paese ottenendo uno straordinario successo. – dichiara l’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – In virtù di questo legame speciale tra Genova e il Subbuteo, siamo felici di ospitare il Campionato nazionale a squadre di questa disciplina. Un torneo che porterà nella nostra città centinaia di persone da tutta Italia, che potranno scoprire o riscoprire le bellezze di Genova in una due giorni che si annuncia entusiasmante per una disciplina dal fascino intramontabile capace di unire più generazioni".

"Siamo profondamente onorati che il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale sia stato inserito nel prestigioso programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. – commenta il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, Pietro Ielapi - Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della nostra disciplina sportiva nel panorama nazionale e il suo legame storico con la città di Genova. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Comune di Genova e all’Assessore allo Sport e al Turismo, Alessandra Bianchi, per il loro sostegno e per aver accolto con entusiasmo la nostra manifestazione sportiva. Il legame tra il calcio in miniatura e questa città ha radici profonde: fu proprio qui, infatti, che nel 1971, il Subbuteo iniziò la sua diffusione in tutta Italia. Tornare a Genova, per un evento di tale rilevanza, rappresenta per noi un ritorno alle origini e un’opportunità per celebrare insieme la storia e il futuro del nostro sport. Siamo certi che questo campionato sarà un momento di grande sportività e condivisione, e invitiamo tutti gli appassionati a partecipare, per vedere i nostri atleti impegnati in questa entusiasmante competizione".

Disputato per la prima volta nella stagione 2016, il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale è stato fortemente voluto dalla FISCT con l’intento di dare una dimensione organizzata ai tanti appassionati, in Italia, di quello che viene considerato come il gioco tradizionale di questo sport, derivante dai circuiti che prendono spunto dai materiali del Subbuteo originali (cioè quelli utilizzati fino alla proprietà inglese della Waddington Games Ltd Company, nel 1996). Il primo campionato venne giocato in quel di Livorno (che ospitò anche l’edizione successiva) e venne vinto dall’Acs Perugia. Nel 2018 la competizione venne giocata a Roma, per poi essere disputata, dal 2019, a San Benedetto del Tronto. L’ultima edizione, quella del 2023, è stata ospitata dalla città di Pisa e ha visto l’affermazione della compagine della Fiamme Azzurre Roma. L’albo d’oro vede dunque, attualmente, la doppia affermazione del Perugia ed uno Scudetto a testa per i Black and Blue Pisa, per i Bologna Tigers, per la Salernitana e per la sopracitata compagine capitolina. Al Campionato Nazionale di Subbuteo Tradizionale 2024 parteciperanno, complessivamente, 51 squadre provenienti da tutta Italia, da Aosta a Palermo, passando per Trento, Livorno, Viterbo, Taranto e Catanzaro (tra le altre) che saranno suddivise in una Serie A ed una Serie B da 12 formazioni ciascuna ed una Serie C suddivisa in tre gironi da 9 squadre.

In occasione del Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale, all’interno dello Stadium Genova - Fiumara sarà anche allestito un grande spazio, a cura dell’associazione “Tour Italia Subbuteo”, dedicato agli espositori, agli artisti del calcio in miniatura, ai campi di prova e agli stadi del Subbuteo. Nel corso della due giorni, in questa área specifica, verranno anche presentati tre libri dedicati al tema del calcio in miniatura: “10 interminabili secondi”, di Daniele Caroleo, “L’esteta del Subbuteo”, di Fabio del Secco e “5 luglio 1994”, di Simone Vernazza. La manifestazione sportiva verrà trasmessa, in diretta, sull’account TikTok ufficiale della FISCT (@fisctsubbuteo), e tutte le sfide ándate live, saranno successivamente disponibili sul canale YouTube denominato “YouFISCTSubbuteo” e sul gruppo Facebook “FISCT Live”. Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, saranno invece a disposizione il calendario e le classifiche di tutti i campionati, che verranno aggiornate costantemente, unitamente ai risultati di tutte le partite, nel corso della due giorni in quel di Genova.

Lo Stadium Genova - Fiumara sarà ad accesso libero per tutta la due giorni di gare, in programma sabato tra le 8 e le 20 e domenica tra le 8 e le 18. Sotto le squadre partecipanti.

SERIE A: Asd Ct Aosta Warriors, Acs Perugia, Bologna Tigers Subbuteo, Cct Roma, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, S.S. Lazio TFC, Sc Ligures, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club Labronico, Subbuteo Club Sombrero, U.S. Valponte 1986.

SERIE B: Atletico Pisa, Catanzaro, Grifo Sombrero, Old Lions Macerata, Palermo, Sc Bari, Spes Livorno, Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Samb, Team Campania, Torino 2009.

SERIE C GIRONE A: Viterbese Subbuteo, Subbuteo Club Castelfiorentino, Trento, Eagles Supporters Subbuteo, Granducato Subbuteo, Cantera Ligures, Real Hirohouse, Subbuteo Club La Signoria, Polis. Bocciodromo Subb. Fidenza.

SERIE C GIRONE B: Pantere Lucca, Il Gamma, Ligures Academy, Subbuteo Taranto, Asd Alba Subbuteo Roma, Subbuteo Club Pavia, Rebels Genova, Sc Silvio Piola, Subbuteoland Sporting Club.

SERIE C GIRONE C: Subbuteo Club Pescara, Subbuteo Verona 2016, Bulldogs Vicenza, Real Sombrero, Ccm Livorno, S.C. Moai Vitorchiano, Sc Fonte Nuova, Torino Oranblack, Valponzio.