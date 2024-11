Per Comiotto col Vado la prima da capitano dell'Imperia: "Tutto bello, peccato per il rigore" (video)

Non è stato sicuramente il debutto da capitano che sognava, Mattia Comiotto. Una vita in nerazzurro, con un piccolo ma significativo traguardo nella partita di Coppa dell'Imperia contro il Vado: la fascia al braccio. Una prestazione buona, peccato per il rigore sbagliato che di fatto è costato l'eliminazione dalla competizione. Ma si sa, sarà pure retorica, ma nel calcio i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.

Ecco le parole a caldo di capitan Comiotto a fine partita