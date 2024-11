Domenica complicata dal traffico in autostrada ma buoni risultati per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Giornata di gare ‘complicata’ per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori, quella di domenica scorsa. Erano impegnate in due importanti prove del campionato regionale ligure e le disastrose code autostradali hanno più che raddoppiato i tempi di percorrenza con alcune ginnaste che non hanno potuto gareggiare perché ferme nel traffico.

A Lavagna si è disputata la terza prova individuale di ginnastica ritmica. Tre le ginnaste scese in pedana con Alessia Cirone che si è classificata al 6° posto nelle junior livello LE (il più elevato della sezione agonistica silver). Nell’ LD , sempre junior, bronzo ottenuto da Alice Iaria e 4° posto per Laura Garibaldi. Le ragazze si sono fatte trovare pronte e preparate eseguendo buoni esercizi sotto la guida del tecnico Ilaria Cavicchia presente in campo gara.

Sempre domenica scorsa, a Genova, si è svolta la terza prova del campionato regionale individuale di ginnastica artistica femminile per i livelli LA ed LB. La gara prevedeva due classifiche assolute distinte, tra chi eseguiva il corpo libero, la trave ed il volteggio, e chi a questi esercizi aggiungeva anche la prova alle parallele asimmetriche. Interessante per i nostri tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone , verificare il livello di preparazione delle ginnaste che gareggiavano quasi al completo sui quattro attrezzi. Nella LA tutte sul podio le ginnaste ponentine con oro per Giulia Germano (Junior 3) e Serena Romeo (Junior 1) e argento per Allegra Ghilardi (allieve ) e Annalisa Driza nelle junior. Per la LB classifica junior 1 bronzo per Alice Serini, 4 Raffaella Cantagallo, nelle J3 podio sfiorato per Greta Martalò che ottiene un ottimo punteggio al corpo libero ottenendo il 4° posto come la compagna di squadra Martina Parente che ha eseguito una buona prova alla trave ottenendo il punteggio più alto della sua gara. La lunga giornata sui grandi attrezzi della ginnastica , si conclude con un argento (oro a pochi decimi di punto) per la nostra senior Alison Della Valle. Anche le ragazze dell’artistica si sono fatte trovare in forma per questo appuntamento e continueranno la preparazione ed il percorso di gare che le accompagnerà fino alle finali nazionali di Rimini in programma dal 5 all’8 dicembre.

Il prossimo impegno è in programma al PalaRuffini di Taggia dove, sabato prossimo, sarà protagonista nuovamente la ritmica con la terza prova del campionato regionale individuale silver LA, LB ed LC. Numerose le ginnaste RdF iscritte alla prova che ci vede anche impegnati quale società a cui è stata affidata l’organizzazione dell’evento che vedrà la partecipazione di circa 100 ginnaste. "Complimenti all’intero staff tecnico societario ed ai nostri ginnasti - ha detto il presidente Claudio Frascarelli - che , iniziando la preparazione nel periodo estivo, stanno partecipando all’intero programma di gare programmato, cosa certamente non semplice ne scontata. Un ringraziamento particolare lo meritano i genitori, che ci seguono e supportano con fiducia e passione".