Calciomercato. Il Cisano non si accontenta, ingaggiati anche Amedeo Ardissone e Alessandro Santanelli

E' un Cisano che non si accontenta nonostante il buon avvio di stagione e che non vuole lasciare nulla al caso all'interno dell'organico affidato a mister Porcella.

Nelle ultime ore sono stati ufficializzati altri due arrivi, uno per la mediana e uno per il l'attacco.

A centrocampo ecco quindi Amedeo Ardissone, classe 1998, ex di Ceriale e Pontelungo. Esperienza comune in granata con il tecnico (e playoff vinti) per l'attaccante Alessandro Santanelli, leva 1992, pronto a vestire la maglia biancoblu dopo il quadriennio al Vadino.

"Sono convinto - spiega mister Porcella - che entrambi ci daranno una grande mano per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Entrambi sono già in organico, in attesa di averli a stretto giro di posta al massimo della forma".