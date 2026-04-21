Calcio | Nuovo giro di convocazioni per Scaglione e Damonte, la maglia azzurra chiama per il doppio test contro la Danimarca

Doppia soddisfazione in casa Genoa, con uno sguardo che va anche al territorio savonese: tra i convocati della Nazionale Under 16 spiccano infatti Roberto Scaglione e Lorenzo Damonte, giovani rossoblù rispettivamente originari di Andora e Varazze.
Il selezionatore azzurro Manuel Pasqual ha deciso di puntare su entrambi per la doppia amichevole internazionale contro la Danimarca, confermando la crescita costante dei due talenti cresciuti nel vivaio del Genoa.
La prima sfida è in programma questa sera alle ore 20:30 allo stadio Bresciani di Viareggio, con diretta su Vivo Azzurro. Il secondo confronto si disputerà invece il 24 aprile alle ore 11 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.
I CONVOCATI DEL CT PASQUAL
Portieri: Pasquale Pellicanò (Torino), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Christian Bacuzzi (Milan)*, Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia)***, Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Damonte (Genoa), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Federico Croci (Fiorentina), Michele Elena (Lazio), Valerio Greco (Sampdoria)**, Matteo Rolando (Juventus).
*convocato il 18 aprile in sostituzione dell’indisponibile Alberto Samà (Juventus).
**convocato il 18 aprile in sostituzione dell’indisponibile Leandro Dos Santos Braga (Roma).
***convocato il 18 aprile in sostituzione dell’indisponibile Alessandro Ghiotto (Juventus).