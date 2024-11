Calcio, Promozione. Testa e coda della classifica, domenica pepata per tutte le savonesi

L’anticipo tra Carcarese e Albissole ha rappresentato il miglior antipasto per l’ottava giornata del campionato di Promozione.

Un torneo che, come da pronostici estivi, si sta rivelando appassionante dalla vetta alla coda della graduatoria.

Una parte alta dove vogliono continuare a stazionare il Millesimo e il Ceriale. Per i valbormidesi ci sarà l’Argentina, fresca di scalpo della capolista Carcarese, mentre i biancoblu faranno visita una Sestrese ancora in difficoltà nonostante il ritorno in panchina di Valmati.

Un segnale è atteso dal Finale contro il Ventimiglia: la serie di sconfitte consecutive ha infatti riportato i giallorossi nelle zone basse della classifica e un ulteriore passo Fasso spalancherebbe le porte dell’area playout per i ragazzi di Brignoli.

Impegno interno per il Legino, contro il San Cipriano, mentre faranno rotta verso Genova sia il Pontelungo che il Bragno, a sette giorni dalla scorpacciata di gol contro Cella e Sestrese.