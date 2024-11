Pallapugno leggera. Tutti i risultati dal Campionato Nazionale Libertas, in campo formazioni da Liguria e Piemonte

Si è concluso ad Albissola Marina, in provincia di Savona, il Campionato Nazionale Libertas di pallapugno leggera organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con il delegato nazionale Libertas pallapugno ed il Comitato Provinciale Fipap Savona. Alla rassegna hanno aderito compagini piemontesi e liguri. Nella categoria maschile Over 16 successo per Vignale Monferrato (Davide Baldin, Adrignola Marco, Tinto Christian, Giuseppe Vergante) davanti ad Imperia (Christian Di Curzio, Riccardo Astorino, Arquà Alessandro), mentre nella categoria Over 16 mista la vittoria è andata all’Imperia (Nathalia Di Curzio, Christian Di Curzio, Riccardo Astorino, Alessandro Arquà e Filippo Astorino) davanti a Vignale Monferrato (Olimpia Luparia, Maco Adrignola, Christian Tinto e Davide Baldin. Terzo posto per la Fortezza Savona (Andrea Giacchino, Martina Maspes, Stefania Zunino e Claudio Vio.

In campo anche i più piccoli. Per la categoria Under 12 mista vittoria per la Asd Come Una Volta Albisola davanti a La Fortezza Savona. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e presidente Fipap Savona, Roberto Pizzorno insieme ai consiglieri regionali Tiziana Tobia e Andrea Rombolà. La Federazione Italiana pallapugno era presente anche con il consigliere regionale Daniele Bertolotto che ha collaborato fattivamente per la buona organizzazione dell’evento. Le squadre vincenti hanno staccato il pass per la Cerimonia di premiazione delle Medaglie d’Oro Libertas che si terrà a Napoli il prossimo 11 ottobre 2025.