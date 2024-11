Calcio. Non bastano Amendola e Rolon al Borghetto: il big match va all'Ospedaletti

Non sono bastate due reti al Borghetto per riuscire a strappare punti, domenica scorsa, sul campo di un Ospedaletti che si conferma sempre più leader nel girone ponentino di Prima Categoria.

Al ‘Ciccio Ozenda’, la squadra di Luccisano inizia subito forte, nelle prime battute di gara El Kamli mette in mezzo per Schillaci che però conclude fuori. Sempre Schillaci ci prova con due calci di punizione che, però, si infrangono sulla barriera.

Il vantaggio arriva al minuto 15: al termine di un’azione corale, Russo si sistema la palla fuori dall’area e supera il portiere avversario insaccando nell’angolino. Russo ancora protagonista quando, con un’azione personale spettacolare, conclude a colpo sicuro ma colpisce Falletti. Al 39’ arriva il raddoppio orange con Schillaci che si fa trovare pronto su cross di Russo e sigla la rete del 2-0.

A due minuti dal termine della prima frazione, però, il Borghetto dimezza lo svantaggio con Amendola che si libera di Saih (che uscirà poi per infortunio) e mette la sfera alle spalle di Bazzoli.

Nella ripresa il Borghetto guadagna campo, ma l’Ospedaletti non corre rischi e, per contro, trova la terza marcatura: Alemanno colpisce di potenza la traversa, sulla sfera si avventa Schillaci che deposita in rete e firma la propria doppietta personale.

Al 60’ il Borghetto dimostra di essere ancora in partita e accorcia nuovamente le distanze con lo spettacolare calcio di punizione di Rolon che si infila sotto l’incrocio dei pali.

La gara scorre verso il 90’ con altre occasioni per i padroni di casa, ma Alemanno ed El Kamli non riescono ad andare in rete e così il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Ospedaletti che si conferma in vetta alla classifica a quota 17 punti, coi granata borghettini fermi a quota 9 punti.

OSPEDALETTI - BORGHETTO 3-2

Reti: 15’ Russo, 39’ e 55’ Schillaci, 43’ Amendola, 60’ Rolon

Ospedaletti: Bazzoli, Bacciarelli, Cianci, Russo, Ambesi, Saih (46’ Barbagallo), Alemanno, Molinari (70’ Prette), El Kamli, Grifo, Schillaci

A disposizione: Calcina, Sammartino, Cordì, Campagnani, Manno, Fortin, Siberie

Allenatore: Fabio Luccisano

Borghetto: Falletti, Folco, Quartieri, Rolon, Allisiardi, Sabia, Amendola, Talka (63’ Battuello), Guga (85’ Isabella), Barone, Gatto (50’ Muniz De Andrade)

A disposizione: Mottola, Furnari, Dileo, Paradisi, Pastorino, Pilloni

Allenatore: Simone Rattalino

Arbitro: Sig. Pier Paolo Porzio (Genova)