Pallanuoto. Piccola grande Rari, gioiello savonese tra le big d'Europa

Basterebbe un giro alla Can Llong di Sabadell, il centro sportivo che ha ospitato la Rari Nantes Savona ieri e che Svsport ha avuto la possibilità di ammirare da vicino, per comprendere a pieno la grandezza dell'impresa firmata dai ragazzi di Alberto Angelini nella quarta giornata di Len Champions League.

Una struttura a dir poco all'avanguardia per un club di altissimo livello: diverse piscine (al chiuso e all'aperto) oltre a quella nella quale si è disputata la sfida tra i biancorossi e i padroni di casa, centro fitness, bar-ristorante, store ufficiale della società con tanto di trofei del club esposti nei corridoi e anche un'ampia zona all'aperto con campi da tennis, padel e beach volley. La chicca? Una scuola riservata ai giovani atleti in grado di far coincidere studio e attività sportiva.

Il gap con le stutture di casa nostra appare evidente, segno di una mentalità che ai nostri occhi assume contorni da fantascienza se associata alla pallanuoto. Un esempio in più per capire l'importanza del "polo acuático" a queste latitudini? La partita di ieri è andata in diretta TV sull'emittente principale della Televisió de Catalunya, l'azienda televisiva pubblica appartenente alla comunità autonoma della Catalogna. In Italia invece ci si deve barcamenare a pagamento con lo streaming della Len. Ed è proprio da dettagli così che il valore dell'impresa di ieri, ma più in generale del cammino europeo che stanno compiendo Nicosia e compagni, cresce in maniera esponenziale.

La piccola grande Rari Nantes Savona contro tutto e tutti (citazione di Alberto Angelini) che continua a stupire l'Europa delle grandi. Un gioiello che gratifica il nome della città e che oggi più che mai merita un grande applauso a partire dalla sfida di sabato prossimo alle 15 quando alla "Zanelli" arriverà la Florentia per un nuovo turno di Serie A1. Poi due partite casalinghe di Champions League (Primorac Kotor e Olympiacos) per scrivere altre pagine della favola europea a tinte biancorosse.