Calcio, Albenga. La presa di posizione della tifoseria: "Noi distanti da mobbing e razzismo. Superato ogni limite di tolleranza nel caso la denuncia di Sangarè trovasse conferma"

E' arrivata la presa di posizione da parte della tifoseria organizzata dell'Albenga, dopo il deposito della vertenza al Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, per il presunto caso di mobbing e razzismo denunciato da Sangarè, esterno destro della prima squadra ingauna.

Nella nota congiunta tra l'Associazione Culturale e i Fedelissimi viene sottolineato come, nel caso le accuse trovassero conferma, tali comportamenti rappresentino un episodio grave non solo sotto l'aspetto puramente sportivo, ma soprattutto a livello umano

"Appreso come tutti la notizia sui giornali in data 13 novembre dell'accusa di mobbing e razzismo da parte del calciatore Sangarè verso un "dirigente" di Candela e preso atto del totale silenzio in merito alla vicenda da parte dei suddetti interessati, unitamente ci sentiamo in dovere, ancora una volta, di prendere totalmente le distanze da questo tipo di comportamento che consideriamo, qualora dovesse essere accertato, di una gravità e di uno squallore assoluto e mandiamo un messaggio di solidarietà nei confronti del giovane ragazzo.

In un mondo dove va tutto alla rovescia e non ci si indigna più di niente, troviamo altamente gravoso e vergognoso che l'U.S. Albenga sia ancora rappresentata da certi soggetti.

Ci si domanda, ormai fra la desolazione e lo sdegno più totale, quante altre cattiverie, ingiustizie e brutalità deve subire l' Albenga e con lei i suoi appassionati tifosi?!?

La lista è già molto lunga, 3 squadre senza un allenatore col U.E.F.A. B in panchina, già 43 giocatori utilizzati e chissà quanti altri ancora, ma questo ultimo fatto nello specifico, ripetiamo se dovesse essere confermato, oltrepassa davvero il limite della tolleranza; valori umani, prima ancora che sportivi, calpestati senz'alcun ritegno; tutto questo, ovviamente, nel solito silenzio e menefreghismo più totale del mondo politico cittadino.

Invitiamo, perché no, questo "dirigente" a dare pubbliche dimostranze del contrario e zittirci su questi ed altri argomenti, se può mostrare la sua innocenza.

Ricordate, ma non voleva fare una conferenza pubblica...?!?

In tutti i casi, lo ribadiamo ancora, fra gli attuali "proprietari", "cordate", minestre riscaldate e chi più ne ha ne metta

VERGOGNATEVI !!

LIBERATE L'U.S. ALBENGA !!

ANDATEVENE VIA !

...e per gli altri...

NON PENSATE DI RITORNARE IN UN CLIMA DI FESTA...!

Andate a fare ... calcio altrove !