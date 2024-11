Calcio. Il Pontelungo puntella il proprio quarto posto, punto pesante nel recupero a Carcare

Pari esterno per il Pontelungo nel recupero di campionato in casa della Carcarese. La formazione granata va sul doppio vantaggio, ma si fa riprendere dai biancorossi per il 2 a 2 finale.

La sfida si sblocca al 33° quando Guardone ruba un pallone a Nonnis che scivola al limite dell’area e con un tiro ad incrociare va a gonfiare la rete. Ad inizio ripresa il raddoppio, filtrante di Delfino per Sfinjari che salta un difensore e segna ancora confermandosi capocannoniere del girone. Poco più tardi la squadra valbormidese riapre la sfida, Spozio da fuori area trova la conclusione all’incrocio che tocca la parte bassa della traversa e batte Breeuwer. Al 72° il pari: cross dalla destra di Brovida per la spizzicata di Brignone che libera a sua volta Poggi che mette in rete il goal del pari. Nel finale rosso per Bertoni che lascia i padroni di casa in 10 ma il risultato non cambia più.

Un punto sicuramente ottimo alla vigilia della gara, ma che lascia qualche rammarico per come maturato. Nonostante questo si allunga la striscia positiva, sempre tre i punti di distacco dalla vetta.