Calcio, Letimbro. Intervento ok per Rebizzo, ricostruito il legamento crociato

Il sorriso non manca a Gregorio Rebizzo dopo l'intervento al ginocchio. Il mood migliore per intraprendere il percorso di recupero post operatorio.

A confermare il buon esito dell'operazione è stata la stessa Letimbro, sui propri canali social

"Operazione perfettamente riuscita per il nostro Gregorio Rebizzo , il difensore gialloblù, dopo l’infortunio in Coppa, si é dovuto sottoporre ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato destro.

A lui un forte abbraccio e una pronta guarigione sperando di rivederlo presto in campo".