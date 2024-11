Pallanuoto, campionato UISP: Loa Waterpolo, colpaccio a Sestri Levante

Colpo esterno del Loa Waterpolo nella seconda giornata del campionato ligure UISP di pallanuoto: a Sestri Levante, la squadra loanese ha vinto 10-7 contro i locali del Sestri Mare&Sport.

Dopo il primo tempo chiuso sul 2-2, i "cinghiali" hanno imposto il loro ritmo chiudendo la seconda e la terza frazione in vantaggio con parziali rispettivamente di 3-1 e 2-1 anche grazie alle ottime prestazioni dei portieri Sattanino e Biglia. Tre gol per parte hanno invece definitivamente fissato il risultato finale nell'ultimo tempo.

A segno per i ragazzi del presidente Max Gattuso sono andati Toscano e Muratorio (4 gol per entrambi) e Mazzariol (doppietta). Nel prossimo turno Loa Waterpolo sarà di scena in casa contro RNC Master Camonaco (giovedì 21 novembre, ore 21.00).



Sestri Mare&Sport - A.S.D. Loa Waterpolo 7-10

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Giordano, Gattuso M., Leali, Lanaro, Mazzariol, Toscano, Novello, Alessi, Damiano, Muratorio, Soldati, Sattanino, Gattuso G., Leonardi.

Allenatore: Tiziano Bottelli