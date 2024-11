Calcio. Tra Andora e Ospedaletti manca solo il gol, reti bianche al Marco Polo. Grifo fallisce un calcio di rigore

ANDORA - OSPEDALETTI 0-0





49' finisce qui! Reti bianche al Marco Polo

47' ultimo tentativo per Pollio, vola Bazzoli sotto la traversa

46' Righetti a muso durissimo con Zito, ammonito l'attaccante

45' inizia il recupero

37' ammonito Costamagna

36' sforbiciata in caduta di Zito, blocca Rossi.

35' 10 minuti alla fine, l'Andora sembra avere più spazio, complice il fisiologico calo degli orange, i binari dell'equilibrio restano però al momento intatti

32 nuovo cambio Ospedaletti: Fortin per Alemanno

31' la palla del vantaggio andorese è sul destro di Moro, destro incrociato che parte rapido, ma a meno di un metro dal palo di Bazzoli

27' Moro per De Boni, quarto cambio Andora

22' primo cambio Ospedaletti: Zito per Grifo, risponde Ghigliazza con De Col per Carballo

17' secondo cambio Andora: Pollio per Delfino

14' ancora Barbagallo dalla distanza, difetta sempre la mira corretta

12' colpo a testa a lato di Carballo, Ghigliazza poco dopo si gioca il primo cambio: Nardi per L. Morabito

6' De Boni strappa a sinistra, il suo cross attraversa tutto l'area piccola senza trovare la deviazione di un compagno

4' cross di Schillaci per El Kamil, colpo di testa alto

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO



45' sfiora il vantaggio nel finale di tempo Delfino su punizione, palla a pochi centimetri dall'incrocio. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-0

37' frustrata dalla distanza di Schillaci, attento Rossi in allungo

32' pressing costante dell'Ospedaletti fin dai propri interpreti offensivi in questa prima mezz'ora, sarà interessante comprendere quanto riuscirà a mantenere questi ritmi la squadra di Luccisano

26' la sensazione rispetto a Baia Alassia - Camporosso è la medesima, nella zona alta del girone A di Prima Categoria ci sono tante squadre davvero competitive e ben organizzate

24' raccorda bene l'Andora sul fronte offensivo, Carballo innesca Perrier, sulla respinta di Bazzoli prova intervenire De Boni, murato sul più bello

18' RIGORE FALLITO DA GRIFO! L'OSPEDALETTI SPRECA L'OCCASIONE MIGLIORE PER ANDARE IN VANTAGGIO, DESTRO TROPPO CHIUSO E PALLA A LATO. CORRETTA LA SCELTA DI RIGHETTI, FALLO NETTO SU EL KAMIL

14' un'azione per parte in pochi attimi. Prima è Barbagallo a calciare fuori dai 22 metri, molto più pericolosa l'opportunità per Perrier, Bazzoli è bravo in uscita bassa a chiudere la traiettoria di tiro

7' primo tentativo verso la porta dell'Andora, corner di De Boni, la deviazione di Carballo non trova lo specchio

5' primi cinque minuti ad alto ritmo, un paio di tentativi da entrambe le parti nel sorprendere le rispettive retroguardie con lanci lunghi

1' si parte!

PRIMO TEMPO





ANDORA: Rossi, Colavito, Cavassa, Costamagna, L. Morabito, Delfino, Perrier, De Boni, Carballo, Botte, Franco.

A disposizione: Loiacono, Osinaga, Madron, Pollio, M. Morabito, Nardi, Griffini, Moro, De Col

Allenatore: Ghigliazza





OSPEDALETTI: Bazzoli, Bacciarelli, Cianci, Barbagallo, Ambesi, Saih, Alemmanno, Molinari, El Kamil, Grifo, Schillaci.

A disposizione: Calcina, Cordi, Sammartino, Manno, Fortin, Campagnani, Zito, Prette, Sartori,

Allenatore: Luccisano



Arbitro: Righetti di Genova