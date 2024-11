Calcio, Serie D. Il Vado punta col Borgaro a proseguire nella risalita, Cairese e Albenga attese a Gozzano e Bra

La boa posta al termine del girone di andata inizia a farsi sempre più vicina, insieme a una graduatoria fedele nel rispecchiare i valori emersi fino ad oggi.

Chiaro, i momenti di forma appaiono però ben diversi per le tre formazioni savonesi.

Il Vado è in grande forma e contro il Borgaro punta a dare ulteriore solidità alla propria serie positiva dopo la vittoria di Fossano.

L'Albenga (per la quale rimbalza la voce di un'offerta formale d'acquisizione dall'ormai celebre cordata romana) sarà invece all' "Attilio Bravi" di Bra, per affrontare il complicatissimo impegno contro la capolista. Una gara sulla carta segnata in partenza per il gap fisico e tecnico tra gli ingauni e la squadra di Nisticò.

Punta a rompere l'incantesimo degli 0-0 invece la Cairese, in un match da non sbagliare in casa del Gozzano. I gialloblu hanno tutti i mezzi per risalire la china, ma attardarsi dai lidi più sereni della classifica non è certo consigliabile.