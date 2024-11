Pallanuoto, Polti applaude la R. N. Savona vista con la Florentia: "Squadra sempre concentrata, c'è consapevolezza di essere forti" (VIDEO)

Era un Daniele Polti soddisfatto quello che al termine di Rari Nantes Savona - Florentia si è presentato ai microfoni di SvSport. Il presidente savonese, al di là della netta vittoria della sua squadra, ha elogiato i ragazzi del tecnico Angelini per l'atteggiamento attento e concentrato mostrato nel corso della gara contro un avversario che, sebbene fosse di caratura inferiore, non è stato mai sottovalutato.

Parole al miele sono state poi espresse per Da Rold, che ha sostituito egregiamente Nicosia tra i pali. Infine, una riflessione sull'avventura in campo europeo di Figlioli e compagni, oggi più che mai consapevoli di potersi ritagliare un ruolo da protagonisti anche in un torneo complicato come la Champions League.