Calcio, Albenga. Allarme rosso, mezzo punto di media dalla rivoluzione di metà autunno

Ancora una partita senza nome del tecnico in distinta, oltre a nuovi nomi arrivati da un mercato sempre aperto che per peso specifico non possono spostare più di tanto gli equilibri.

Anche col Bra è arrivata l'ennesima sconfitta. La quinta su sei partite dalla partenza in blocco di mister Mariotti e del resto della squadra. Peggio ha fatto il Borgaro racimolando in queste sei partite appena due punti, ugualmente male la Cairese con i tre pareggi raccolti da mister Nappi prima della sconfitta di ieri contro il Gozzano.

L'Albenga o cambia rotta in fretta (con l'attuale o un nuovo assetto societario di cui si chiacchiera con insistenza ormai da giorni) oppure gli scontri diretti in programma fino a Natale (a partire da quello di domenica con un Oltrepo in grande forma) rischiano seriamente di compromettere la permanenza in quarta serie in caso di un bottino limitato di punti.

I volti nuovi a Bra, dove è arrivata una sconfitta onorevole ma sempre di sconfitta si tratta, portano i nomi del leva 2005 Rodriguez (dovrebbero essere due i fratelli spagnoli) e di Edoardo Scurti, attaccante classe 2005 ex Real San Massimo (Seconda Categoria veneta).

La stessa leva che per età media è stata sfiorata ieri dall'undici titolare, evidentemente troppo bassa per competere in Serie D e che, senza riferimenti più esperti, non può che limitare anche lo sviluppo dei giovani più interessanti all'interno della rosa.



BRA - ALBENGA 2-0

Marcatori: Pautassi 18' pt; Chiabotto 44' st



BRA: Ribero, Tos, Sganzerla, Giallombardo (24' st Chiabotto), Tuzza (38' st Zanon), Pautassi, Mawete (30' st Cannatelli), Giorcelli, Costantino (42' st Aloia), Minaj, Gerbino (24' st Perseu).

A disposizione: Gariti, Omorogbe, Gai, Burnescu.

Allenatore: Nisticò



Albenga: Galletti Pizzolato (36' st Iorio), Bovegno, Freccero, Belgiovine, Armari, Alfano (24' st Rodriguez), Di Porto, Scurti, Ferrarese, Criscuolo (18' st Ennasry).

A disposizione: Perrucca, Solavagione, Peirano, Monte.

Allenatore: commissione tecnica

Arbitro: El Ella di Milano