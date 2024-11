Vela. Grande partecipazione per il Memorial "Angela Lupi", tutti i risultati

Il Memorial Angela Lupi 2024, regata di Classe Optimist valida per il Campionato Zonale, organizzata dal Varazze Club Nautico in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica "I Lupi di Mare", ha visto una straordinaria partecipazione di giovani velisti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione, che si è svolta sabato e domenica 16 e 17 novembre nelle acque di Varazze, ha attirato numerosi Club, confermando l'importanza di questo evento nel calendario velico nazionale della classe.

Il fine settimana di regata ha presentato condizioni di vento variabili. Sabato, purtroppo, non è stato possibile disputare alcuna regata a causa dell'assenza di vento. Domenica mattina, invece, un vento da nord ha permesso di iniziare le prime competizioni. Successivamente, il vento è girato a levante, offrendo ulteriori opportunità di gara spostando la flotta su Varazze. Il comitato di regata presieduto da Roberto Goinavi ha dimostrato grande abilità e prontezza, nello sfruttare ogni opportunità offerta dalle condizioni meteo, garantendo lo svolgimento di due delle tre prove in programma per la giornata.

Nella Divisione A, dedicata ai velisti più esperti, il podio è stato conquistato da Francesco Giuseppe Bo della Fraglia Vela Riva con 7 punti, seguito da Leonardo Moscatelli dello Yacht Club Italiano con 8 punti e da Vittorio Cavalleroni, anch'egli dello Yacht Club Italiano, con 9 punti. La competizione è stata accesa e ha visto sfide emozionanti fino all'ultimo bordo. Tra le ragazze, Carolina Vulcanile dello Yacht Club Italiano, ha ottenuto con un sesto posto la vittoria della classifica femminile, seguita da Ahnieshka Madonich dello YC Imperia e da Marta Cordone sempre dello Yacht Club Italiano-

La Divisione B, riservata ai velisti più giovani che da poco si sono affacciati a questo sport, ha visto trionfare Pietro Bonomo della Fraglia Vela Riva con soli 4 punti, grazie a una costanza di risultati eccellenti. Matilde Giannantonio dell'Orza Minore Scuola di Vela, ha conquistato il secondo posto con 8 punti, seguita da Francesca Paige Watts della Fraglia Vela Riva con 10 punti.

Il Memorial Lupi 2024 non è stato solo una competizione sportiva, ma anche un'occasione per ricordare e onorare Angela Lupi, figura di rilievo nel mondo della vela ed in particolare del Varazze Club Nautico. A rappresentare la famiglia, il nipote Lorenzo Lupi che durante la premiazione ha anche consegnato un’imbarcazione offerta a sorteggio tra i giovani concorrenti.

L'evento, che ha avuto un impatto positivo sulla comunità locale, attirando visitatori e promuovendo lo sport della vela tra i giovani, ha evidenziato ancora una volta come la passione per la vela sia viva e forte tra le nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento va ai soci e alle famiglie degli atleti del Varazze Club Nautico: il loro supporto e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo dell'evento, mentre la presenza e l'assistenza della Protezione Civile hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti.