Pallavolo: tre giorni straordinari per le squadre della Sdp Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Tre giorni di gare straordinarie quelle del fine settimana scorso, in cui le squadre della SdP Mazzucchelli hanno dimostrato grande impegno e determinazione, con risultati che confermano la crescita continua e la preparazione delle nostre formazioni. Un bilancio perfetto: tutte le squadre hanno portato a casa una vittoria netta per 3-0.

Il weekend è iniziato con la Bici Sport Mazzu che ha dominato il campo contro la Alassio Volley nel campionato U15 Maschile (25-16/25-13/25-10) ed è proseguito con la Olearia Riviera Ponente Mazzu, nel campionato di II Divisione Femminile, che ha tenuto testa per tutti i tre set in trasferta contro il Gelmi-Carcare (19-25/22-25/17-25).

Domenica è proseguita la serie di vittorie: la Sistel Mazzu ha affrontato il Maremola Volley portando a casa la vittoria nel campionato U14 Femminile del CSI, a seguire la T-Suki Mazzu ha sfidato la Estetica Nefertari Diano Marina nel campionato U18 Femminile (25-10/25-16/25/12) e il Conad City Mazzu ha dominato la partita in trasferta contro il BordiVolley U14 Femminile (3-25/10-25/12-25). A coronare il weekend perfetto, ieri la Olearia Riviera Ponente Mazzu ha infilato l’ennesima vittoria fuori casa contri il Finalmaremola del campionato U16 Femminile (18-25/14-25/23-25).

Un weekend straordinario per tutte le formazioni della Mazzucchelli, che hanno dimostrato grande forza, determinazione e qualità di gioco. Ogni squadra ha ottenuto il massimo punteggio con prestazioni di alto livello, regalando ai propri tifosi un weekend da ricordare. La Mazzucchelli si conferma una realtà solida e promettente nel panorama della pallavolo, pronta a lottare per nuovi traguardi.

Prossimi Impegni:

- Albenga Volley vs T-Suki Mazzu - alle 17 al Palaleca di Albenga

- Volley Team Arma di Taggia vs Mazzucard - sabato alle 17 alla Palestra Ruffini di Taggia

- ORP Mazzu vs Celle Varazze Volley - domenica alle 15 a Villa Citera