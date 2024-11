Calcio, Coppa Italia Promozione. Il Ceriale ripete il risultato dell'andata, i biancoblu passano il turno, Finale superato 2-1

CERIALE - FINALE 2-1 (Gayubo 2', Cafarotti 21', Beluffi G. 75')

50' finisce qua! Passa il Ceriale con il totale di 5-3

49' ammonito Pastorino

47' bella trama del Ceriale, ad un passo Molina dal tris, match ormai ai titoli di coda

45' Bonifazio - Beluffi L. nel Ceriale. Cinque di recupero

40' giallo per Ballone

39' Ceriale sul velluto, Beluffi ad un passo dalla doppietta, palla lunga e poi davanti al portiere Martinetti si oppone

36' ci riprova Beluffi, stavolta piu un cross che Giguet mette in corner

33' esce anche Pescio, dentro Molina

32' fuori Cafarotti e dentro Palumbo nel Finale

30' BELUFFI! GABRIELE SIGLA IL 2-1. L'attaccante scappa sulla sinistra e una volta in area apre il destro, conclusione a giro che si infila in porta. Ammonito poi l'autore del gol per essersi levato la maglia

27' giallo per Caligaris, contatto con Pescio sulla fascia sinistra, decisione non presa bene dai giallorossi

25' un cambio per parte. Negli ospiti, G. Brollo - Nazarenko, nel Ceriale Secco - Gayubo

22' Nazarenko alto sopra la traversa dall'interno dell'area, Finale decisamente meglio in questa ripresa, calo del Ceriale anche nell'impostazione dal basso, arrabbiato Mambrin con Mondino

20' perde palla Cenisio, ne approfitta Cafarotti che si invola, poco prima dell'area, l'esterno viene fermato da Andreetto: giallo e punizione. Palla inattiva non sfruttata dai giallorossi

15' calcia male Shpuza, palla sopra la traversa, ma altra buona trama dei giallorossi

13' Gloria - Gualberti nel Ceriale

11' prova il gol del "mercoledi sera" Cafarotti, sforbiciata che termina fuori

6' fuori proprio ora Scalia, spazio a Shpuza

5' giallo per Scalia

2' se lo mangia il Finale, palla tagliata di V. Brollo, autore di una bella discesa sulla sinistra, Capocelli in mezzo mancava l'appuntamento con il pallone

21:00 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' frazione terminata, 1-1 al "Merlo" e risultato che impone ai giallorossi di segnarne un altro per raggiungere la parità

45' uno di recupero

40' Ballone! Conclusione sul primo palo dalla destra, respinge Mondino

37' solo qualche sintomo influenzale per Agate, nulla di grave. Poco fa tentativo di Capocelli di testa alto sopra la traversa

33' gran palla di Scalia per V. Brollo, l'esterno controlla poi il tentativo di cross ribattuto. Calato un po' il Ceriale, giallorossi molto meglio negli ultimi minuti, fondamentale passare da Scalia per la squadra di Brignoli

32' non ce la fa Agate, dentro Ballone

31' occasionissima Finale, Capocelli serve Piu con un gran pallone alto, davanti al portiere il dieci calcia sul primo palo, chiude bene Mondino da pochi passi

30' prova un altro schema il Finale dalla bandierina. Battuta corta di Scalia per Cafarotti, cross basso dell'esterno, ci arriva Giguet ma tocco sul fondo e non pericoloso

25' Cenisio commette fallo su Cafarotti, punizione giallorossa. Intanto, qualche problemino per Agate

21' ACCORCIA IL FINALE DA PALLA INATTIVA! Corner di Agate in mezzo all'area, Cafarotti in tuffo riesce a indirizzare bene e insaccare: gran gol

17' una conclusione sbatte su Gayubo, palla che rimane li e girata tentata dal nove, palla sul fondo

15' subito in salita il discorso qualificazione per i giallorossi, servono ora ben due reti per raggiungere i supplementari. Ceriale sempre sul pezzo nonostante il gol a freddo, da sottolineare il palleggio biancoblu, anche con un paio di rischi nella propia metacampo

10' bella sventagliata di Piu per Agate che non tocca bene, palla tra le mani di Mondino

5' prova Capocelli, tiro sul fondo dopo il bel suggerimento di Cafarotti

2' GAYUBO! SUBITO IL GOL DEL CERIALE. Recuperano i biancoblu sulla sinistra, poi la palla allo spagnolo che la piazza all'angolino destro con un bel tiro a giro

20:02 partiti

inizio ritardato per sistemare un buco nella rete della porta lato spogliatoi

PRIMO TEMPO

Formazioni

CERIALE: Mondino, Giudice, Cenisio, Gagliano, E. Andretto, Prudente, Gualberti, L. Beluffi, Gayubo, Pescio, G. Beluffi

A disposizione: Vinci, L. Andreetto, Cortesi, Gaudino, Molina, Secco, Bonifazio, Soria, Gloria

Allenatore: Mambrin

FINALE: Martinetti, Caligaris, V. Brollo, Scalia, Giguet, Pastorino, Nazarenko, Agate, Capocelli, Piu, Cafarotti

A disposizione: Acojocaritei, Arzarello, Ballone, Shpuza, Ramadhi, Mallarino, Palumbo, Renda, G. Brollo

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistenti: Emiljano Plaka (Savona) - Andrea Dellerba (Imperia)