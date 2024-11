Giudice Sportivo, Prima Categoria. Si arriva fino a cinque giornate di squalifica nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2024 POLIS. PIEVE LIGURE - BORGO INCROCIATI

Il G.S. dispone:

• Di rigettare il ricorso incamerando la relativa tassa;

• Di omologare il risultato della gara in esame conseguito sul campo (0 – 2);

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione



GARE DEL 13/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Allenatori

AMMONIZIONE (II INFR)

• FIORITO CRISTIAN (RIESE)

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

• FERRANDO DAVIDE (OLD BOYS RENSEN)

Al 42' st, veniva espulso per proteste e per aver rivolto al ddg un'espressione blasfema e una irriguardosa. Uscito dal tdg si posizionava dietro alla recinzione e rivolgeva al ddg ulteriori espressioni ingiuriose e minacciose. Solo grazie al fattivo intervento del capitano cessava tale condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

• FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

GARE DEL 14/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Calciatori non espulsi

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

• GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

A fine gara rivolgeva una frase gravemente ingiuriosa al DDG, (sanzione attenuata in quanto il calciatore al rientro negli spogliatoi andava a scusarsi con il DDG).

AMMONIZIONE (II INFR)

• IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

• COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

• ZIZZINI MARCO (CENGIO)

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Dirigenti

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/12/2024

• POTZOLU GIANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/12/2024

• MASSARINO CLAUDIO (SAVIGNONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

• SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

• BARRETTA LUCIANO (BORGORATTI)

Allenatori

AMMONIZIONE (II INFR)

• BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

• LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

• FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Dirigenti

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/12/2024

• PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)

• OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

• SORRENTINO GINO MICHELE (CASTELNOVESE)

• MAROTTA ANTONIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Allenatori

SQUALIFICA FINO AL 19/12/2024

• AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)

SCOTTO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (I INFR)

BONATI PIERGIORGIO (ROMITO MAGRA 1922)

SCHIRRA SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IAIONE DAVIDE (BOLANESE)

Al 30'st, a palla non in gioco, colpiva un avversario con uno schiaffo, senza provocare conseguenze lesive

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

Al 30' st, a palla non in gioco, colpiva un avversario con un calcio, senza provocare conseguenze lesive



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTAMAGNA LORENZO (ANDORA 1966)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

BOTTA DAVIDE (LETIMBRO 1945)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (III INFR)

COLOMBO ANDREA (BOLANESE)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

MONACIZZO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

VALLETTA FRANCESCO (CASTELNOVESE)

THEVENET NICOLAS JEAN (CENGIO)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI 2024)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

FRANCHIN DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SECONDELLI RICCARDO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

CURTI SIMONE (BORGIO VEREZZI)

VELATI MATTEO (CA DE RISSI SG)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

BORGHETTI MICHELE (CASTELNOVESE)

ROSSI DAVIDE (CASTELNOVESE)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

DOMENICONI ANDREA (DEGO CALCIO)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

REALE MATTIA (MALLARE)

ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)

LOPEZ CORDOVA LUIS ENRIQUE (ROMITO MAGRA 1922)

SASSARINI SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

SALIS ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)

DIAGNE AMADOU KHALY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FERRADA DIMITRI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ODDONE MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTALDO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

ZECCA DANIELE (ALTARESE)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)

VIGNONE FABIO (BORGHETTO 1968)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

BACCINO TOMMASO (DEGO CALCIO)

SPRIANO MATTEO (DEGO CALCIO)

GRECO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

KOUASSI KONAN MARC DONA (RICCO LE RONDINI)

GREMO LEONARDO (RIESE) MACAJ ELDI (RIESE)

GASPARINI LUCA (RIOMAIOR 1965)

BOTTA FEDERICO (ROMITO MAGRA 1922)

GEROSA THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRILLO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PELLINI ANDREA (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)

DAMONTE ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)

GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)

BRUZZONE DAVIDE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

MARAGLIANO PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

PANUCCI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

SAJETTO GIAMMARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)