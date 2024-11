Pietra Ligure. Franco-gol in Coppa contro l'Arenzano. Sogno: "Sull'espulsione in campionato ho perso lucidità" (VIDEO)

La qualificazione non è ancora in ghiaccio per il Pietra Ligure, ma il 3-1 inferto ieri sera ad un buon Arenzano rappresenta il viatico migliore in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza.

Dopo la doppietta di Rovere è stato Roberto Franco a sigillare il risultato con una grande conclusione dalla distanza, mentre dell'undici titolare ha fatto parte Santiago Sogno.

La punta argentina a seguito dell'espulsione con la Genova Calcio dovrà rimanere ai box per tre giornate di campionato, come confermato oggi dal Giudice Sportivo.