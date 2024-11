Pallacanestro Alassio. In chiaroscuro l'Under 19, doppio colpo per le Under 17

Due squadre Under 19, due squadre under 17 e due squadre under 15, è questo il frutto dell'accordo ponentino che permette a tutti di giocare, ecco come è andato il fine settimana:



Under19: Vince l'Under 19 Gold con Vado giocando una buona partita sempre condotta e cede a Genova con My Basket: Bilancio in parità. L'Under 19 regionale invece perde a Imperia giocando bene i primi due quarti ma cala un pò dopo l'intervallo lungo cedendo alla squadra di casa.

PONENTE 71 –Vado 55

PONENTE: Cimino 5, Marengo 5,Cerrato 10, Marrasse 12, Tortora 11, Ferrando 18, Degola 8, Tomatis, Zunino, Lazzari 2. All. Accinelli



My Basket 76 - PONENTE 62

PONENTE: Cimino 17, Marengo 12,Cerrato 10, Marrasse 8,Tortora 7, Ferrando 6, Degola 2, Tomatis, Zunino. All. Accinelli



Imperia 64 - PONENTE 52

PONENTE: Cerreto 2, Magaletti , Salem , Bozzolo 11, Donadio 9, Vaccarezza 14, Ferrabone, Biraghi 15, Trushi,Maffiola, Ghiglione 1,Zerbone. All. Ciravegna



Under17: vincono sia la squadra Gold che quella Regionale con la squadra Gold che supera Sestri B al termine di una partita ad alta intensità e quella Regionale vince con Loano. Contro entrambe le compagini affrontiamo parecchia zona avversaria ma riusciamo a venirne a capo in entrambi i match.



PONENTE 74–Sestri B 58

PONENTE: Cerreto 5, Magaletti 9, Moirano 1, Gastaldi 12, Donadio 14, Lanfredi 2, Ferrabone, Biraghi 11, Trushi 5, Vaccarezza 11, Ghiglione 2, Zerbone 2. All.Ciravegna-Gasparotto



PONENTE 53–Loano 43

PONENTE: Pittella 13,Cassinari 10, Falco 9,Trushi 6, Cacciamani 5,Merello 5,Contino 3,Monticelli 2,Buttaci, Lorusso,Vella,Pareto. All. Ciravegna-Gasparotto



Under 15: Prima sconfitta stagionale per la squadra Gold che a Genova gioca una partita equilibrata ma qualche episodio dubbio fa pendere la bilancia a favore della squadra di casa mentre debutto per la squadra regionale con referto giallo in un campionato utile per fare esperienza e migliorare.



Cus Genova 71 - Ponente 63

PONENTE: Trushi 15,Badoino,Breaban 11,Cavalli 8, Scognamiglio 22,Demichelis 1,Lorusso 3,Aicardi,Ouhadi, Degola 1,Pareto,Zerbone 2. All. Ciravegna



Loano 77 - Ponente 25

PONENTE: Mongiusti 2, Cacciamani M. 3, Cacciamani L.,Luchitta 4, Gallina 6, Ruaro L.2,Ruaro a.,Charni 2,Bona 4,Maineri. All.Mirone



MINIBASKET: Due appuntamenti nel fine settimana per i più piccoli:

SABATO: Gli Aquilotti-Gazzelle sono andati in trasferta a Cairo Montenotte giocando tante partite con un alto numero di minicestisti presenti: tanti gialloblù in trasferta è un bellissimo punto di partenza per il futuro di questo gruppo 2014-15!!! Grazie a Cairo per l'ospitalità!



DOMENICA: A far visita agli Scoiattoli-Libellule (2016-17) sono arrivati gli amici della Pallacanestro Borghetto, società con la quale c'è una storica collaborazione. Tante partite, tanti nuovi alle prime esperienze e tanta voglia di giocare per tutti i presenti!!! Bel pomeriggio da ripetere!