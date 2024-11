Pallanuoto UISP, Loa Waterpolo ko di misura contro RNC Master Camonaco

È una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella patita ieri sera dal Loa Waterpolo nella terza giornata del campionato ligure UISP di pallanuoto. Nella piscina di casa, la squadra loanese ha infatti perso di misura (11-12) contro RNC Master Camonaco.

A conti fatti, i ragazzi allenati da Tiziano Bottelli hanno pagato a caro prezzo un avvio di gara troppo giù di giri culminato con un primo tempo chiuso sotto 3-1. La prestazione dei "cinghiali" è andata da quel momento in crescendo con la seconda frazione chiusa in svantaggio di una sola rete grazie ad un parziale favorevole di 5-4: il gap di una sola lunghezza è rimasto però per tutto il resto dell'incontro, con gli ultimi due tempi chiusi in parità (2-2 e 3-3).

Nel prossimo turno Loa Waterpolo sarà di scena in trasferta, a Bogliasco, contro Noctis Nantes (lunedì 2 dicembre, ore 21.00).

A.S.D. Loa Waterpolo - RNC Master Camonaco 11-12

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Rebaudo 4, Gattuso M., Leali, Lanaro, Mazzariol 1, Toscano 3, Gattuso G., Alessi, Stefanoni, Muratorio 1, Giordano 2, Sattanino, Damiano, Ronchetti.

Allenatore: Tiziano Bottelli.



RNC Master Camonaco: Guidi, Bozzo, Melani, Saettone, Corsi, Ingala 4, Jerebic 2, Rossi 3, Blundo, Longinotti, Traverso 1, Medri 2.

Allenatore: Andrea Reali.



Arbitro: Andrea Rondoni.