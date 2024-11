Arti Marziali: il bordigotto Matteo Laganà è un futuro da campione, il podio al 'Trofeo Italia' è solo l'inizio

Il giovane judoka della Yoshinryu Judo Bordighera, Matteo Laganà, ha scritto una nuova pagina della sua brillante carriera conquistando un meritatissimo terzo posto nella tappa del Trofeo Italia, tenutasi a Roncadelle (BS) il 17 novembre scorso.

Nella categoria Esordienti B peso 73 kg, Matteo ha dimostrato una crescita esponenziale, superando avversari agguerriti con una tecnica raffinata e una determinazione fuori dal comune. Il suo ippon ottenuto con una splendida proiezione o-uchi-gari nel secondo incontro è stato uno dei momenti più emozionanti della gara.

"Sono davvero soddisfatto di questo risultato. È stata una gara molto combattuta - ha dichiarato Matteo Laganà a caldo - e sono contento di essere riuscito a dare il massimo. Ringrazio il mio allenatore Daniele Eviri, che mi segue passo dopo passo, e tutta la società per il supporto che mi danno ogni giorno". Eviri, a sua volta, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione del suo atleta: "Matteo ha dimostrato di essere pronto per affrontare sfide sempre più impegnative. La sua crescita è costante e graduale, e sono

certo che continuerà a migliorarsi. Ora lavoreremo per affinare ulteriormente la sua tecnica e la sua tattica, in modo da poter affrontare le prossime competizioni con ancora più consapevolezza".

A partire da gennaio 2025, Matteo affronterà una nuova sfida: la categoria Cadetti. "Inizierò da zero - dice Matteo - ma sono determinato a lasciare il segno. La competizione sarà più agguerrita, ma sono pronto a dare il massimo per raggiungere i miei obiettivi". La società Yoshinryu Judo Bordighera è orgogliosa del suo giovane talento e lo sostiene incondizionatamente. "Matteo è un esempio per tutti i nostri atleti. La sua passione - commenta Giacomo Bovenzi, uno dei tecnici della società - la sua dedizione e i suoi risultati sono una fonte di ispirazione per tutti noi".