Calcio. Il Cisano aderisce alla giornata contro la violenza sulle donne. "Per loro ci sarà una dolce sorpresa in occasione del match contro il Vallecrosia"

In occasione dell’incontro di Seconda Categoria girone A, A.s.d. Cisano - Academy Vallecrosia, la società del Presidente Giovanni Raimondo aderisce convinta alle iniziative organizzate a livello nazionale e comunale per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade il 25 novembre.

I padroni di casa faranno infatti mostra sulle loro maglie di uno speciale contrassegno che riprende la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Federazione Gioco Calcio. In campo sarà esposto uno striscione dal messaggio forte ed inequivocabile sul tema.

All’ingresso sarà distribuito il volantino contenente il testo che la FIGC attraverso proprio comunicato ha richiesto di rendere pubblico in occasione del weekend sportivo e non solo.

“Per tutte le donne che verranno ad assistere alla partita ci sarà una dolce sorpresa. -commenta Giovanni Raimondo -

Condividendo completamente lo spirito delle iniziative organizzate dal Comune che alla sera dalle ore 20:30, nella Sala Gollo, ha programmato una serata di riflessioni, arte e musica a cui invitiamo a partecipare numerosi, come A.s.d. Cisano li aspettiamo al pomeriggio domani dove oltre che per l’aspetto sportivo scendiamo in campo per dire con forza NO a qualsiasi gesto vigliacco e violento che ancora oggi vede troppe donne vittime”.