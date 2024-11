Sta riscuotendo tanti applausi il Saluzzo nel corso delle ultime settimane per i risultati che la squadra di mister Cacciatore sta riuscendo a ottenere nonostante un organico particolarmente giovane.

Una conferma è arrivata anche dal passaggio del turno in Coppa Italia in casa del Vado, seppur mister Cacciatore si aspetti domani, nella sfida di campionato in terra piemontese, uno sviluppo del match completamente diverso: