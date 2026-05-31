Calcio | Vado. Esordio dal primo minuto per Patrick Lazzarini: "Una grande emozione, a cinque minuti da casa" (VIDEO)

Già dopo la vittoria matematica del campionato a Romentino, mister Marco Sesia aveva ribadito la volontà di valorizzare il talento di Patrick Lazzarini.

Il giovane calciatore del Vado ha saputo ripagare la fiducia del proprio allenatore, conquistandosi sempre più spazio fino all'esordio da titolare, avvenuto ieri pomeriggio nella vittoria per 2-0 sul Barletta.

E proprio Lazzarini, è andato vicino a sbloccare il risultato con una bella conclusione terminata di poco a lato. Resta comunque la soddisfazione per una stagione che, grazie all'approdo stabile in prima squadra, si sta chiudendo davvero nel migliore dei modi.