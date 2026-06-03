Calcio | Virtus Don Bosco. Una retrocessione che fa male per Puseddu: "Sfiorata un'impresa, non rifarei le stesse scelte della scorsa estate" (VIDEO)

Aver sfiorato una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile ha reso ancora più amara la retrocessione per la Virtus Don Bosco.

Contro la Dinamo Apparizione a livello di gioco la squadra di mister Pusceddu non ha affatto demeritato, soprattutto nella prima parte della finale di ritorno playout, ma gli ospiti hanno avuto il merito di concretizzare le azioni da rete create.

Riavvolgendo il nastro il tecnico nerazzurro rivedrebbe alcune scelte compiute in estate da dietro la scrivania, prima di tornare a sedere in panchina durante la primavera.