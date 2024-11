Rari Nantes Savona. Angelini senza tregua: "Arrivano settimane impegnative, spingiamo forte fino alla sosta di Natale"

I risultati stanno ripagando gli sforzi che la Rari Nantes Savona sta portando avanti ormai da inizio stagione.

Un tour de force tra Italia ed Europa che sta mettendo a dura prova i biancorossi di Angelini, ma almeno fino alla sosta di Natale il tecnico savonese vuol continuare a battere il ferro, come confermato subito dopo la vittoria contro il Catania.

"Le prossime due settimane saranno molto impegnative - ha esordito il coach della Rari - venerdì prossimo avremo un'altra trasferta faticosa e complicata come quella di Trieste, alla quale seguirà martedì 3 dicembre lo spareggio per il primo posto nel girone di Champions contro l'Olympiacos. A chiudere, il sabato successivo, lo scontro contro il Posillipo.

Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche, sperando di riavere presto Erdelyi e di non perdere Guidi per la possibile rottura del timpano dopo il colpo subito oggi.

Quindi avanti senza nessuna tregua fino alla sosta di Natale.

"I nostri quattro ragazzi convocati in nazionale? È un importante riconoscimento del lavoro svolto e motivo per credere ancora di più in loro stessi".