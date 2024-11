Pallanuoto. Rari Nantes Savona diesel a Catania, i biancorossi passano alla Scuderi 22-14

Ha provato a reggere due tempi Catania, prima di arrendersi allo strapotere di una Rari Nantes Savona pronta a confermare il proprio ottimo stato di forma.

Dopo un avvio di partita non brillante a livello difensivo, la squadra di coach Angelini ha saputo trovare le tracce e le distanze più opportune per espugnare la piscina Scuderi.

Il risultato finale, largo, ne è stata la diretta conseguenza: 22-14 per i biancorossi

Mattatore di giornata Lorenzo Bruni con cinque reti, tre per l'ex giornata Alessandro Gullotta.

Da segnalare dal primo minuto la presenza in acqua del portiere Da Rold, alternato in corso d'opera con Gianmarco Nicosia e l'assenza in terra di Sicilia di Balasz Erdelyi.

La Rari Nantes Savona tornerà in acqua la prossima settimana per la trasferta di Trieste, prima dell'ultimo match del girone di Champions alla Zanelli (savonesi già qualificati), martedì 3 dicembre, contro l'Olympiacos.



Nuoto Catania 14 - 22 RN Savona

Parziali: 4-6, 5-6, 2-6, 3-4

Nuoto Catania: M. Rossi, M. Biocanin 1, R. Torrisi 3, L. Vukicevic 3, F. Gulisano 1, F. Emmi, G. Torrisi 1, L. Orlando 1, S. Catania 2, E. Russo 1, F. Foti, R. Riolo 1, A. Akmatov, F. Trimarchi.

Allenatore: Dato.



RN Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, L. Damonte 3, P. Figlioli 3, D. Occhione 1, V. Rizzo 1, D. Merkulov 3, L. Bruni 5, M. Guidi, A. Patchaliev 2, A. Gullotta 3, N. Da Rold, T. Cora.

Allenatore: Angelini.



Arbitri: Ercoli e Braghini.