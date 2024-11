Calcio, Prima Categoria A. Sarà un'altra giornata tutta da seguire

E’ uno dei gironi A di Prima Categoria tra i più interessanti degli ultimi anni per livello medio e competitività nelle zone alte di classifica

Ben sette squadre sono infatti racchiuse un appena cinque punti, motivo per cui ogni domenica può riservare sorprese nella alta di classifica.

La capolista Golfo Dianese giocherà in casa dell’Oneglia, con le prime inseguitrici, Ospedaletti e Camporosso, impegnate in casa con il Mallare e in trasferta sul campo dell’Imperiese.

Quattro invece i confronti diretti tra le squadre della nostra provincia: gli incontri mare-monti Altarese - Andora, Borgio Verezzi - Cengio, Dego - Vadino, oltre a Baia Alassio - Borghetto.

Chiude il programma un’altra big, la San Filippo Neri, nel posticipo delle 18:00 contro la Virtus Sanremo.