Calcio. Prima Categoria: lo Speranza ritrova i tre punti, le reti di Crocetta e Greco piegano la Vadese

VADESE - SPERANZA 0-2 (49' Crocetta rig., 83' Greco)

FINISCE QUI! Ritrova il successo lo Speranza, le reti nella ripresa di Crocetta e Greco piegano la Vadese

93' giallo per Cham

90' inizia il recupero

87' Panucci si divora il 3-0, Vadese tutta in avanti nel disperato tentativo di riaprirla

85' Crocetta lascia il posto a Di Nardo

83' IL RADDOPPIO DELLO SPERANZA! Greco finalizza il micidiale contropiede dei rossoverdi, che mettono una seria ipoteca sul match

81' sinistro a giro di Fabbretti, miracoloso Berruti che toglie la sfera dal sette

78' chance clamorosa per la Vadese: Berruti non trattiene il destro da fuori di Fiori, sul tap in a porta praticamente vuota di D'Anna si riscatta il portiere rossoverde, che riesce a opporsi col corpo e a salvare il risultato

77' entra Fiori nella Vadese, fuori Samba, che era subentrato a inizio ripresa

76' Cerone di piede salva tutto su Orsolini, angolo per la formazione di Girgenti

75' troppo imprecisa la Vadese in fase di possesso, Cham sgasa sulla destra ma cicca completamente il cross regalando secondi preziosi allo Speranza

72' ammonito Sabally

69' Tuci a centimetri dal 2-0, diagonale a fil di palo che termina a lato di un soffio

68' si preparano Alò e Panucci nello Speranza, escono Pelagalli e Murialdo

65' Cham apre per Raffa, provvidenziale recupero di Buzali che riconquista il pallone

62' Sabally di potenza ma senza precisione, la Vadese cerca di scuotersi dopo la rete subita a inizio ripresa

60' si preparano Cham e Tuci, forze fresche per Oliva e Girgenti

57' Raffa liberato al tiro, sinistro in corsa che non crea problemi a Berruti

55' rimpallo fortuito in area azzurrogranata e sfera che arriva sui piedi di Frosio, rimontato da Samba al momento del tiro

53' Oliva inserisce Samba al posto di Albanese

49' SPERANZA IN VANTAGGIO! Penalty trasformato dallo stesso Crocetta, sinistro rasoterra che porta avanti i rossoverdi

48' RIGORE PER LO SPERANZA! Cerone atterra Crocetta che aveva tentato di saltarlo, Righetti indica il dischetto

46' prima Frosio e poi Crocetta, Cerone controlla senza problemi

Si ricomincia senza cambi

SECONDO TEMPO

Sul corner respinto da Carocci si chiude il primo tempo al "Chittolina": 0-0 tra Vadese e Speranza, tra poco il racconto della ripresa

45' spunto di Raffa in mezzo a tre avversari, chiude poi la diagonale un difensore rossoverde che concede angolo alla Vadese

44' Crocetta dal limite, sinistro debole che Cerone controlla a terra

42' prima vera occasione per la squadra di Oliva, ripartenza fulminea che porta Lanzarotti a tu per tu con Berruti, bravo a restare in piedi fino all'ultimo e a deviare in angolo il tentativo ravvicinato dell'ex Letimbro

36' ancora Speranza in avanti, traversone di Greco per Crocetta anticipato da Crino, la Vadese fatica a uscire

30' Greco da distanza impossibile tenta di sorprendere Cerone leggermente fuori dai pali, la sfera si perde sopra la traversa

28' Tavarone scatta sul filo del fuorigioco e calcia di destro tra le braccia di Berruti, primo tiro nello specchio da parte degli azzurrogranata

22' da una punizione di Raffa respinta dalla difesa rossoverde si scatena una ripartenza dello Speranza, che sbaglia però in fase di rifinitura favorendo il recupero di Sabally

16' fischiato fallo in attacco a Carocci dopo il traversone di Crocetta, la squadra di Girgenti sta cercando di alzare il pressing in questa fase

9' chance per Crocetta da posizione favorevole, il suo diagonale si perde però sopra la traversa. Squadre abbastanza lunghe che concedono spazi interessanti da una parte all'altra

8' Crino in verticale a cercare Tavarone, pallone troppo lungo raccolto da Berruti

3' TRAVERSA DI GRECO! Speranza a un passo dal vantaggio: conclusione a giro da fuori area che si schianta sul legno, traiettoria su cui Cerone non sarebbe mai arrivato

2' primo tiro della gara ad opera di Raffa, sinistro ribattuto dalla difesa avversaria

1' subito a terra Pelagalli dopo uno scontro con un avversario, nulla di grave per il numero dieci rossoverde

Si parte con qualche minuto di ritardo! Giornata climaticamente terribile, con pioggia e vento freddo, circa 150 gli spettatori presenti sulla tribuna del "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: 1 Cerone, 2 Fontana, 3 Crino, 4 Vacca, 5 Raffa, 6 Sabally, 7 D'Anna, 8 Lanzarotti, 9 Tavarone, 10 Albanese, 11 Fabbretti

A disposizione : 12 Ceraolo, 13 Samba, 14 Testi, 15 Martino, 16 Fiori, 17 Carvisiglia, 18 Marchelli, 19 Tona, 20 Cham

Allenatore : Oliva

SPERANZA: 1 Berruti, 2 Molinari, 3 Incorvaia, 4 Frosio, 5 Rossetti, 6 Murialdo, 7 Buzali, 8 Greco, 9 Crocetta, 10 Pelagalli, 11 Carocci

A disposizione : 12 Trozzola, 13 Bianchi, 14 Alò, 15 Di Nardo, 16 Pompei, 17 Imeraj, 18 Tuci, 19 Panucci, 20 Orsolini

Allenatore : Girgenti

Arbitro: Righetti di Genova