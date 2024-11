Calcio, Promozione A. Ceriale - Finale unico scontro tutto savonese, sarà confronto aperto con le province di Genova e Imperia

La prima boa del girone A di Promozione sarà raggiunta dopo gli incontri di oggi pomeriggio.

Un terzo di campionato sarà raggiunto dopo le gare domenicali, importanti per differenti motivi per tutte le squadre della nostra provincia.

Curiosamente ci sarà solo uno scontro diretto, Finale - Ceriale, a pochi giorni dal match di Coppa vinto dai biancoblu, per il resto sarà confronto totale contro le imperiesi e le genovesi.

Tra le mura amiche impegni per Legino (fondamentale tornare al successo), Millesimo e Bragno, contro Argentina, Cella e Ventimiglia.

Trasferte genovesi invece per le tre formazioni di prima fascia. Nuovo impegno lontano dal Corrent per la Carcarese, in casa della Superba, il Pontelungo sarà ospite (si spera indigesto nella città delle torri) per la Sestrese, mentre l’Albissole sfiderà il Little Club James.

Tutti gli incontri inizieranno alle 15:00.