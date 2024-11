Il sanremese Kevin Liguori vince la WinterCup Endurance con il team Goats RT Los Magos

Nuovo trionfo per il pilota sanremese Kevin Liguori, questa volta in una gara Endurance di 8H, la ‘Winter Cup’, disputata sul circuito pavese di Ottobiano.

E’ stato l’appuntamento conclusivo della stagione sportiva di IRK ProMotion, organizzatore del campionato. A bordo dei TBkart 4T R-One, Kevin ha fatto parte del team ‘Goats RT Los Magos’, insieme ai suoi compagni di squadra Bruno Colombo, Mattia Rovaris, Daniele Rossi, e il Team Manager Andrea Pirola. Dopo 8 ore di gara, con la temperatura che ha oscillato dai -5 gradi del mattino ai 7 del pomeriggio, il team nel quale gareggiava il matuziano, ha vinto staccando di soli due secondi, lo ‘Skart Working Better’.

“Una gara mozzafiato – ha detto Kevin – con un inizio abbastanza complicato dato dal fatto che i Kart, al momento delle prove libere, erano letteralmente ghiacciati, fortunatamente da un leggerissimo strato, ma questo ci ha messi tanto in difficoltà per quanto ha riguardato la pressione delle gomme, per permettergli di entrare nel range di temperatura ottimale. Nelle qualifiche non abbiamo trovato il trenino giusto - continua Kevin - ovvero qualche altro pilota che, davanti a noi, poteva darci un po’ di scia, quindi siamo solo riusciti a fare P15 assoluta”.

“La mia partenza – prosegue - è stata davvero ottima, tanto che in sole tre curve ero P7 assoluto, e da lì ho iniziato a spingere. Al momento dei primi due rifornimenti abbiamo avuto altrettante problematiche che ci han fatto scivolare al fondo della classifica, ma dopo, quindi dalla seconda ora di gara tutto ha iniziato a funzionare bene. Siamo risaliti ed eravamo secondi di categoria e al centro dell’assoluta. Come se non bastasse, nel momento decisivo dell’ultimo PitStop, il kart si è rotto, ma in tutta la fretta siamo riusciti a rientrare in circuito, nei tempi prestabiliti per poterci portare a casa la vittoria”.

“Sono davvero contento e gasato - conclude il sanremese - perché è stato un grandissimo lavoro di squadra, che ci ha portato una bella vittoria guadagnata col sudore. È stato un grande piacere conoscere e gareggiare con il team Goats Rt e soprattutto con Los Magos. Penso proprio non sarà l’ultima volta in posta con loro”.