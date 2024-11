Calciomercato. Il Celle Varazze monitora le possibili evoluzioni cairesi, Sassari e Silvestri sono sul taccuino

Dopo la mancata convocazione di Sassari e Silvestri per la sfida tra Vogherese e Cairese, persa 3-0 dai gialloblu domenica scorsa, più di una società ha messo nel mirino l'esterno d'attacco e il centrocampista in forza ai valbormidesi.

Sia in provincia di Genova che di Savona le antenne si sono subito alzate per due giocatori che, in Eccellenza, possono davvero fare la differenza. Una separazione tra le parti non è infatti da escludere e in questo caso sembra che il Celle Varazze abbia le carte in regola per poter convincere entrambi i giocatori.

Nel 4-4-2 di mister Pisano non avrebbero infatti problemi di collocazione, all'interno di un progetto tecnico che punta a stretto giro di posta al salto di categoria in Serie D.

I prossimi giorni saranno determinanti per comprendere le possibili novità in arrivo dal Brin e di conseguenza il futuro di ambedue i giocatori.