Calcio, Savona. Federico Signori guida la mediana contro la Campese: "Stimolante interpretare un tipo di gioco diverso" (VIDEO)

Nel 3-4-3 disegnato da mister Cola, giovando uomo su uomo, il ruolo di equlibratore del regista ha un peso basilare nelle dinamiche di gioco. Non solo deve orchestrare la fase offensiva, ma al contempo non può permettersi sbavature tattiche per evitare che si aprano voragini nella zona nevralgica del campo.

Federico Signori ha saputo svolgere il proprio compito a pieno nella gara di Coppa Liguria, innescando il rigore del pareggio, con una conclusione da fuori area stoppata di mano da un difensore biancoverde.