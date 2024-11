Giudice Sportivo, Prima Categoria. Stop di tre giornate per Maxena, Allisiardi e Ambrosini

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 24/11/2024

VECCHIAUDACE CAMPOMORONE - SAVONA F.B.C. 1907

Il G.S.

Dispone

• di omologare il risultato conseguito sul campo;

• di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore MANCUSO LORENZO della Società VECCHIAUDACE CAMPOMORONE, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;

• di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 26 dicembre 2024 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VECCHIAUDACE CAMPOMORONE, Signor STORACE ANDREA;

• di comminare l'ammenda di Euro 200 alla società VECCHIAUDACE CAMPOMORONE, a titolo di responsabilità oggettiva;

• di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le azioni di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

GARE DEL 20/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANITTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

GARE DEL 23/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

Ammenda alla società euro 125 per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose; inoltre al termine della gara permettevano a due soggetti non presenti in distinta di recarsi nella zona degli spogliatori per protestare nei confronti del ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/12/2024

BOSCHI FABIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SORRENTINO GINO MICHELE (CASTELNOVESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPURRO FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGIO MICHELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

POLIDORO ERMANNO (RIOMAIOR 1965)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PERRIA LUCA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

al 29' del s.t. dalla panchina, entra sul tdg per spingere un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

BERGITTO LORENZO (SORI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

VALLETTA FRANCESCO (CASTELNOVESE)

GATTO CHRISTIAN (MASONE)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

BOTTARO PIETRO (SAVIGNONE)

ABDELFATTAH RAMY SALAH A. (SCIARBO & COGO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

AMALFITANO MATTIA (BRUGNATO 1955)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

BARDI ALESSIO (MASONE)

REJAIBI SABEUR (MASONE)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

DOKU ALTIS (RABONA VIA DELLACCIAIO)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)

DIAGNE AMADOU KHALY (SCIARBO & COGO CALCIO)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

BOEMI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

RANNE AUGUSTO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)

ARRACHE MOHAMED (ROSSIGLIONESE)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

MORTOLA GIACOMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EM. (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PLACIDO NICCOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DAMATO VINCENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

TERRACINI VICARIO GIAN NETTO (BORGO INCROCIATI)

VINCENZI MATTEO (BORGORATTI)

LUFRANO GIANLUCA (BRUGNATO 1955)

METTE IACOPO (BRUGNATO 1955)

MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

ARNALDI SIMONE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GIUBILO ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

BEN AYECH YOUSSEF (ROSSIGLIONESE)

MIGNACCO PAOLO (SAVIGNONE)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO)

SCAPIN EMANUELE (SCIARBO & COGO CALCIO)

BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SIVORI NICOLO (SORI)

GARE DEL 24/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

Vedi Delibera



Euro 125,00 VADINO FOOTBALL CLUB

Ammenda alla società Euro 125 per la condotta dei propri sostenitori i quali per tutta la durata della gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

Fino al 26/12/2024: BOVA PASQUALE (BORGHETTO 1968)

Fino al 12/12/2024: SALA ALBERTO (LETIMBRO 1945), STORACE ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

Fino al 5/12/2024: SANDRI ANDREA (IMPERIESE CALCIO)

Fino al 19/12/2024: FERRO MAURIZIO (DEGO CALCIO)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 12/12/2024

SABATINO CRISTIAN (LETIMBRO 1945)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (III INFR)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)



AMMONIZIONE (II INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM), MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)



AMMONIZIONE (I INFR)

SCALA ALFIO (CA DE RISSI SG), ROTIROTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM) al 45+3 st spintonava un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968) al 45+3 st spintonava un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

AMBROSINI ALESSANDRO (IMPERIESE CALCIO) al 21' dalla panchina rivolge al ddg un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC) a fine gara teneva una condotta lievemente irriguardosa nei confronti del ddg.

OLMI NICHOLAS (BORGIO VEREZZI) a fine gara rivolgeva al ddg espressioni blasfeme di protesta.

PRIMON MARTINO (POLIS. PIEVE LIGURE),

DAPRILE FABIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORO LUCA (ANDORA 1966)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

SETTI DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

MODICA ALESSANDRO J. (F.C.LAVAGNA 2.0)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE),

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MONACIZZO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE), PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (III INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

IBNAICHE SAID (BORGIO VEREZZI)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

ROTELLA TOMMASO (CAMPOROSSO)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

REALE MATTIA (MALLARE)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE),

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

LOPEZ CORDOVA LUIS E (ROMITO MAGRA 1922)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CHAM EBRIMA (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)



CROVELLA LUCA (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

DELFINO LUCA (ANDORA 1966)

MENDOLA FILIPPO (APPARIZIONE FC)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SARANGO TORRES LEGOLAS ARAGORN (BORGIO VEREZZI)

FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)

GARIN HERNAN PABLO (CA DE RISSI SG)

MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)

DE MADRE DAVIDE (CENGIO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

MONTICELLI IVAN (DEGO CALCIO)

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

RIVERA FEDERICO (LETIMBRO 1945)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

SIRI ROBIN (LETIMBRO 1945)

VELEZ ROMERO ANTHONY (LETIMBRO 1945)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

MANITTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

GRASSI ANGELO (SANTERENZINA)

SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)

BUTTU GABRIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SCALABRIN MAXIMO U. (VIRTUS SANREMO C. 2011)



AMMONIZIONE (I INFR)



NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

MONTALDO ANDREA (APPARIZIONE FC)

OLMI NICHOLAS (BORGIO VEREZZI)

TALIERCIO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)

FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO)

CAPRINO LUCA (COLLI 2024),

LIPPI ALEX (COLLI 2024)

BRUNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ALLOSIA GABRIELE (IMPERIESE CALCIO)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

ALLEGRI ALESSANDRO (PEGLI LIDO FBC)

BOVE FRANCESCO (RIESE)

ANDOLFATTO ARTEM (S.FILIPPONERIYEPP ALB.),

SPORTELLI GIACOMO (S.FILIPPONERIYEPP ALB.)

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA)

CROCETTA RAFFAELE (SPERANZA 1912 F.C.)

CERONE LUCA (VADESE CALCIO 2018)

GIBILARO FABIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO C. 2011)