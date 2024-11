Giudice Sportivo, Promozione: tre giornate di stop a Secco, Chiarabini e Traverso

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PANCHINA

Ammenda alla società Euro 150 per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano alla terna e in particolare al AA2 espressioni ingiuriose, blasfeme e minacciose nonché tenevano una condotta aggressiva colpendo ripetutamente le recinzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/12/2024

CADENASSO GIANLUIGI (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (I INFR)

PUTTI GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)

CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BARLETTI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)

REBORI SAURO (PANCHINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

Al 26' del s.t. a palla lontana, a seguito di un battibecco, spingeva il giocatore avversario con 2 mani facendolo cadere a terra senza conseguenze lesive.

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

A fine gara rivolgeva alla terna un'espressione lievemente irriguardosa.

TRAVERSO ANDREA (SAN CIPRIANO)

Al 43' scaglia volontariamente il pallone contro la panchina avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa e immediatamente dopo si scusava. Reiterava le scuse e il proprio dispiacere per la frase, anche in seguito presso lo spogliatoio del ddg. (Sanzione attenuata per le scuse presentate)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VIGNOLA MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)

MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DIELI AARON (FORZA E CORAGGIO)

FERRARI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)

ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIGUET MARCO (FINALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)

QUINONEZ PORTILLA PATRICIO JAVIER (NEW BRAGNO CALCIO)

BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)

MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)

VALCAVI EMANUELE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)

VENTRICE PAOLO (ARGENTINA ARMA)

YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)

GAYUBO SANZ JOAN (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FALLI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BALLONE LEONARDO (FINALE)

PIU GIACOMO (FINALE)

MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BARBIERI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)

LISSOUFI DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SGADO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)

FIOR ENRICO (PSM RAPALLO)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

PORCU DANIEL (SAMPIERDARENESE)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)

GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

PESCIO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

TOBIA ALESSIO (LEGINO 1910)

FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI YOURI (MILLESIMO CALCIO)

BOVIO ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

PLACIDO ALESSANDRO (PSM RAPALLO)

VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

IANNICELLA MATTIA (SESTRESE BOR. 1919)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SUPERBA CALCIO 2017)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

NELLI ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)