Pallapugno, Balun d’Or a Rebecca Klippl e Riccardo Aicardi

A Cerreto Langhe, il direttore tecnico dell'Imperiese Riccardo Aicardi ha ricevuto Balun d’O, vincitore assoluto il neo campione italiano Paolo Vacchetto) come il premio alla carriera. Quattro scudetti da battitore, uno da spalla ed uno da direttore tecnico, il suo bottino.

Premio speciale per Rebecca Klippl pluricampionessa femminile degli Amici di Castello.

Le motivazioni

REBECCA KLIPPL Per segnare l’ingresso della pallapugno femminile nell’elenco dei premiati del Balun d’or, la giuria ha scelto la giocatrice che, assieme alle compagne di squadra di Diano Castello, ha dominato le ultime stagioni, aggiudicandosi scudetti e Coppe Italia. Il premio a Rebecca è anche un riconoscimento per tutte le ragazze che in questi anni, con la loro attività, hanno contribuito ad allargare l’orizzonte della pallapugno.

RICCARDO AICARDI Il premio alla carriera va a uno dei giocatori che hanno reso grande la pallapugno in Liguria. Con quattro scudetti consecutivi da battitore, uno da spalla e uno da direttore tecnico, Riccardo Aicardi occupa di diritto un posto importante nella storia di questo sport dimostrando come si possa essere campioni sia in campo che in panchina.