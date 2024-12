Non ci ha messo molto Alessio Cargiolli a prendere per mano la San Francesco Loano e a condurla insieme ai suoi compagni verso la vittoria contro l'Athletic.

Una prestazione importante, come da aspettative per l'attaccante ex Fezzanese, autore di una doppietta ma subito pronto a sottolineare i meriti dei propri compagni nella sala stampa dell'Ellena.