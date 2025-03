Maltempo, in arrivo l'allerta gialla per temporali sulla Liguria centrale e di levante

Allerta gialla per temporali sul centro levante della Liguria, zone BCDE dalle 18 di oggi, domenica 9 marzo, alle 6 di domani, lunedì 10 marzo.

Sul ponente, zona A, bassa probabilità di forti temporali.

Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e il rispetto delle norme di autoprotezione.

Inizia oggi una settimana di passaggi perturbati anche sulla Liguria, causati da un'area depressionaria attualmente sulla penisola iberica, in spostamento.



LE PREVISIONI PER DOMENICA

Un intenso fronte atlantico porta piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative ovunque, puntualmente

elevate su BD. In serata alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCDE e bassa probabilità di fenomeni forti su A, con possibili danni puntuali legati a piogge intense e colpi di vento. In serata possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 m su D occidentale al confine col Piemonte. Venti forti (50-60 km/h) da Nord-Est sui capi costieri esposti di A e da Sud-Est su BC. Mare molto mosso ovunque in serata.



LE PREVISIONI PER LUNEDI'

Tra notte e primo mattino, ancora alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su B, C, D ed E. A seguire, momentanea cessazione dell'intensità delle precipitazioni, con deboli piogge a carattere sparso in mattinata; nuova successiva intensificazione dei fenomeni dal pomeriggio, con bassa probabilità di temporali forti su A, B e D e possibili danni puntuali legati a piogge localmente forti.

Cumulate puntualmente significative su C ed E tra notte e primo mattino e su A a fine giornata.