Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti in vista del turno infrasettimanale, cambia l'orario di due incontri

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/12/2024

Frazzetto Mauro (Football Club Bogliasco)



AMMONIZIONE (I INFR)

Tedone Matteo (Praese 1945)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2024

Gallotti Matteo (Serra Riccò 1971)



AMMONIZIONE (III INFR)

Gallotti Matteo (Serra Riccò 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)

Barillaro Francesco (Angelo Baiardo)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Cavalli Giacomo (Football Genova Calcio)

Diakhate Abdoulaye (Serra Riccò 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

Gaspari Alessio (Athletic Club Albaro)

Lobascio Giuliano (Praese 1945)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Odasso Tommaso (Pietra Ligure 1956)



AMMONIZIONE (VII INFR)

Gatto Pierluigi (Angelo Baiardo)



AMMONIZIONE (III INFR)

Caramello Marco (Athletic Club Albaro)

Galli Daniele (Campomorone Sant'Olcese)

Panepinto Fabio (Celle Varazze F.B.C.)

Ballari Tobias (Football Club Bogliasco)

Paccagnini Andrea (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)

Traverso Andrea (Molassana Boero A.S.D.)

Cosmi Alexandre Alfre (Praese 1945)



AMMONIZIONE (II INFR)

Ilardo Giacomo, Maura Nicolò, Pagano Simone (Athletic Club Albaro)

Galatolo Pietro (Celle Varazze F.B.C.)

Bigini Jonathan (Football Genova Calcio)

Cotellessa Giacomo, Sakhi Amine (Golfoparadiso Pro Recco C.A.)

Fabbrucci Alessio, Pittaluga Alessandro, Ventura Daniele (Molassana Boero A.S.D.)

Lufi Eraldo(Pietra Ligure 1956)

Ferretti Alessandro (Praese 1945)

Queirolo Cristian (Rivasamba H.C.A.)

Canovi Cristian (Serra Riccò 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)

Chiappe Simone, Garrone Tommaso (Angelo Baiardo)

Bigazzi Marco Valerio (Athletic Club Albaro)

Michelotti Simone (Campomorone Sant'Olcese)

Guida Simone, Ravoncoli Mirko, Righetti Marco (Celle Varazze F.B.C.)

Carnemolla Matteo (Football Club Bogliasco)

Dondero Cesare (Football Genova Calcio)

Avanzino Luca, Scarantino Federico, Severi Simone (Molassana Boero A.S.D.)

Aicardi Francesco, Vernice Francesco (Pietra Ligure 1956)

Bianchino Paolo (Praese 1945)

Adornato Davide, Cusato Gianluca (Rivasamba H.C.A.)

Friuli Fabio (Serra Riccò 1971)

Martelli Matteo, Mehmetaj Denis, Sina Ernald (Taggia)

Amendola Federico (Voltrese Vultur SSDARL)

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA GIRONE “A” – 11ª GIORNATA

La gara PRAESE 1945 – ANGELO BAIARDO verrà disputata mercoledì 04 dicembre 2024, alle ore 20.00, sul Campo “G.B. Ferrando (Baciccia)” di Genova (Pra’).

La gara SERRA RICCÒ 1971 – MOLASSANA BOERO A.S.D. verrà disputata mercoledì 04 dicembre 2024, alle ore 18.30, sul Campo “Negrotto” di Serra Riccò (GE).