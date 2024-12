Serie D lotta salvezza, il presidente dell'Imperia Gramondo: "La sfida con la Cairese si giocherà al 'Ciccione'"

"Stiamo aspettando la risposta generica della Federazione sul punto, considerando che le previsioni del tempo non minacciano pioggia, direi che se ben rullato il 'Ciccione' è in grado di ospitare questa importante sfida con la Cairese".

Parola di Fabrizio Gramondo del presidente dell'Imperia Fabrizio Gramondo, in vista dell'importante appuntamento di domenica prossima con i gialloblù della val Bormida allenati dall'ex bandiera di Genoa e Fiorentina Marco Nappi.

Le polemiche sulla "piscina Ciccione" la scorsa settimana hanno tenuto banco e Gramondo sottolinea: "Deve essere un tecnico a dire cosa è successo e come si può intervenire, certo che se non piove oggi si può giocare, se piove no, è un fatto, ma mi sento di dire che con la Cairese giocheremo nel nostro stadio".

Il numero 1 di piazza d'Armi torna anche sul caso Sylla, il portiere neroazzurro non convocato per la trasferta di Bra, protagonista di uno sfogo a fine partita contro il Gozzano: "In virtù del suo atteggiamento è stata fatta una scelta. I compagni ci sono rimasti male. Il ragazzo, comunque, ha chiesto scusa. Credo che la prossima partita ci sarà. Sylla è anche disorientato dalle mille voci sul sul suo conto che lo vedono seguito da club importanti. dipenderà dalla proposte il ragazzo ha qualità"