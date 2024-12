Calcio. Serie D, Asti ko a Vado. Sesia: "La squadra mi è piaciuta, peccato perchè potevamo trovare subito il vantaggio"

Asti battuto sul campo del Vado: nell'ultimo turno del girone A di Serie D, la compagine piemontese è stata superata per 3-1 dai rossoblù liguri. Ciononostante, il tecnico astigiano Marco Sesia ha comunque buone parole per i suoi dopo il ko in terra savonese.

"Dal punto di vista della corsa, della vivacità, l'Asti ha fatto una buona partita" il commento del mister, che ha sottolineato come la sua squadra meritasse di andare in vantaggio pur riconoscendo poi la qualità messa in mostra dai padroni di casa.