Pallanuoto, Champions League. La Rari Nantes Savona punta al primo posto nel girone, alle 18:00 lo scontro diretto contro l'Olympiacos

La Rari Nantes Savona è chiamata all'ultimo sforzo per chiudere nella migliore posizione possibile la seconda fase della Champions League di pallanuoto.

Dopo la vittoria di due settimane fa contro il Kotor e la matematica qualificazione al Quarter Final Stage, la sfida di questa sera alla Zanelli varrà il primato nel raggruppamento, utile non solo per la gloria, ma anche in vista del prossimo sorteggio.

La formazione di Alberto Angelini ha saputo scoprirsi grande partita dopo partita, entrando nella cerchia ristretta delle otto migliori formazioni d'Europa, il primo passo significativo arrivò proprio nella gara di andata, quando capitan Rizzo e compagni riuscirono a sbancare Atene e a dare un segnale di grande presenza a tutte le proprie avversarie.

Alle 18:00 i biancorossi potranno completare l'opera, chiudendo contemporaneamente una prima fase della stagione vissuta a ritmi frenetici.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Nenad Peris (Croazia) e Gyorgy Kun (Ungheria).

Il Delegato Len sarà Paulo Ramos (Portogallo).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 15,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.